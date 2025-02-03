Стармер призовет Европу взять на себя больше ответственности за оборону, - Bloomberg

"Я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над продолжением давления, направленного на доходы от энергоносителей и компании, снабжающие его ракетные заводы, чтобы сократить военную машину Путина", - должен сказать Стармер в своей речи.

Он также представит амбициозное партнерство Британии и ЕС сфере обороны и безопасности. Цель - расширить сотрудничество в борьбе с общими угрозами, трансграничной преступностью и нелегальной миграцией.

Bloomberg отмечает, что ЕС, Великобритания и США, ввели экономические санкции проти Москвы, пытаясь нанести удар по российской экономике. Однако указы президента США Дональда Трампа о приостановке и переоценке иностранной помощи США, а также его желание быстро закончить войну - вызвали обеспокоенность относительно того, как долго США будут продолжать помогать Киеву и оказывать давление на военный бюджет российского диктатора Владимира Путина.