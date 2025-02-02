НАТО в ближайшее время обсудит увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП, - Рютте
Будущая квота расходов на оборону стран НАТО будет составлять значительно больше 2% ВВП. Решение по размеру взноса будет принято в ближайшие месяцы.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt.
По его словам, партнеры по Альянсу примут решение относительно точных деталей оценки (процентного взноса от ВВП на оборону, - ред) в ближайшие месяцы, "учитывая следующий саммит НАТО в Гааге в июне".
"Но я могу вас заверить в одном: это будет намного, намного, намного больше 2%", - сказал он.
Как пишет издание, на саммите дипломаты ожидают "ожесточенных переговоров относительно высшей цели" - сначала 3 или 3,5%, поэтому в этом контексте Рютте призвал партнеров по Альянсу к большей солидарности.
"НАТО должно держаться вместе как Альянс. Но бремя должно быть справедливо распределено между Европой, Канадой и США. Чтобы американцы не платили слишком много, а мы не платили слишком мало", - констатировал генсек.
Спор о расходах на оборону в НАТО
Президент США Дональд Трамп угрожал странам Европы прекращением пакта о взаимопомощи НАТО, если они не будут инвестировать достаточно в свою оборону.
Он призывает союзников по НАТО увеличить расходы на оборону и требует, чтобы каждая страна-член НАТО тратила 5% своего ВВП. На данный момент каждая страна НАТО должна тратить 2% ВВП на оборону. Германия почти не выполняет квоту, а семь стран ЕС не достигают ее, включая Италию, Испанию, Португалию и Бельгию.
Добавим, что эта дискуссия продолжается уже давно. В этом контекте стоит вспомнить, например и то, что при обсуждении кандидата на должность генсека НАТО, как писали СМИ, некоторые американские законодатели категорически выступали против Рютте, поскольку Нидерланды на постоянной основе не могут достичь целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% ВВП.
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