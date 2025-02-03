Стармер закличе Європу взяти на себе більше відповідальності за оборону, - Bloomberg

"Я тут, щоб працювати з нашими європейськими партнерами над продовженням тиску, спрямованого на доходи від енергоносіїв і компанії, що постачають його ракетні заводи, щоб скоротити військову машину Путіна", - має сказати Стармер у своїй промові.

Він також представить амбітне партнерство Британії та ЄС у сфері оборони та безпеки. Мета - розширити співпрацю в боротьбі зі спільними загрозами, транскордонною злочинністю та нелегальною міграцією.

Bloomberg зазначає, що ЄС, Велика Британія та США, запровадили економічні санкції проти Москви, намагаючись завдати удару по російській економіці. Однак укази президента США Дональда Трампа щодо призупинення та переоцінки іноземної допомоги США, а також його бажання швидко закінчити війну - викликали занепокоєння щодо того, як довго США продовжуватимуть допомагати Києву та чинитимуть тиск на військовий бюджет російського диктатора Володимира Путіна.