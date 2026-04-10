Стармер раскрыл, как лидеры обсуждают войну в Украине в WhatsApp

22:47 10.04.2026 Пт
2 мин
Премьер рассказал, кто наиболее активный пользователь мессенджера
aimg Анастасия Никончук
Фото: Кир Стармер (GettyImages)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал об использовании мировыми лидерами WhatsApp-групп для обсуждения международных вопросов, в частности войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Talking Politics на телеканале ITV News.

Читайте также: Без обид? Трамп и Стармер обсудили детали открытия Ормузского пролива

Обсуждение в мессенджерах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что мировые лидеры активно используют групповые чаты в WhatsApp для координации позиций по различным международным кризисам, включая ситуацию в Украине.

Отношение Стармера к WhatsApp

Политик признал, что не является сторонником этого мессенджера, однако вынужден пользоваться им из-за рабочих коммуникаций между лидерами государств.

"Есть много WhatsApp-групп различных групп лидеров. Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp, потому что в результате я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp. Но мы создавали такие группы для различных форматов, особенно по вопросам вроде Украины и так далее, чтобы мы могли быть на связи друг с другом", - сказал Стармер.

Координация между лидерами

По словам премьера, такие группы позволяют оперативно поддерживать контакт между политиками и быстро реагировать на события.

Он отметил, что подобные чаты создавались для различных форматов взаимодействия, в частности по Украине.

Кто наиболее активен

Также Стармер ответил на вопрос о том, кто из мировых лидеров активнее всего пользуется WhatsApp.

"Алекс Стубб из Финляндии. Это отличный пример того, кто лучше всего может собрать остальных лидеров для разговора", - сказал он.

Напомним, что бывший советник по национальной безопасности Великобритании лорд Питер Рикеттс выразил мнение, что Лондону следует изменить подход к отношениям с США и отойти от концепции так называемого особого партнерства с Вашингтоном.

Отметим, что премьер-министра Великобритании Кира Стармера предостерегли, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом, скорее всего, уже не подлежат восстановлению.

Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой