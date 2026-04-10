Стармер раскрыл, как лидеры обсуждают войну в Украине в WhatsApp
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Talking Politics на телеканале ITV News.
Обсуждение в мессенджерах
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что мировые лидеры активно используют групповые чаты в WhatsApp для координации позиций по различным международным кризисам, включая ситуацию в Украине.
Отношение Стармера к WhatsApp
Политик признал, что не является сторонником этого мессенджера, однако вынужден пользоваться им из-за рабочих коммуникаций между лидерами государств.
"Есть много WhatsApp-групп различных групп лидеров. Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp, потому что в результате я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp. Но мы создавали такие группы для различных форматов, особенно по вопросам вроде Украины и так далее, чтобы мы могли быть на связи друг с другом", - сказал Стармер.
Координация между лидерами
Кто наиболее активен
Также Стармер ответил на вопрос о том, кто из мировых лидеров активнее всего пользуется WhatsApp.
"Алекс Стубб из Финляндии. Это отличный пример того, кто лучше всего может собрать остальных лидеров для разговора", - сказал он.
