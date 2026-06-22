Названо имя преемника Стармера после его ожидаемой отставки, - The Guardian

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уже в ближайшее время объявить об отставке, а главным претендентом на его место называют Энди Бернема - лейбориста и мэра Большого Манчестера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, Стармер может объявить о своих планах уйти в отставку уже в понедельник. Ожидается, что такой шаг откроет путь к смене руководства Лейбористской партии и потенциальному назначению Энди Бернема новым премьер-министром Великобритании.

Как отмечает The Guardian, в последние недели союзники британского лидера уверяли, что он готов бороться за сохранение лидерства даже в случае внутрипартийного вызова. Однако после победы Бернема на довыборах в избирательном округе Мейкерфилд ситуация существенно изменилась.

Известно, что все больше депутатов и членов правительства от Лейбористской партии призывают Стармера определить график своего ухода. По данным Reuters, часть министров и парламентариев считает, что его политические позиции заметно ослабли после неудачных для партии местных выборов.

По информации источников The Guardian, в минувшие выходные глава британского правительства находился в загородной резиденции Чекерс, где обсуждал свое политическое будущее и работал над возможным планом передачи власти. При этом он может остаться на посту до осенней конференции Лейбористской партии, чтобы обеспечить упорядоченный переходный период.

Бернем, который до недавнего времени занимал пост мэра Большого Манчестера, в настоящее время считается главным фаворитом в борьбе за лидерство. По данным британских СМИ, он уже заручился значительной поддержкой среди депутатов-лейбористов, хотя вопрос о возможном проведении полноценных внутрипартийных выборов пока остается открытым.

В то же время официального подтверждения предстоящей отставки Стармера пока нет. Представители британского правительства заявляют, что премьер осознает политическую ситуацию и примет решение, которое сочтет лучшим для страны.