Стармер: мы обсудили с Трампом, как вынудить Путина пойти на мир с Украиной

Стармер подчеркнул, что недавние массированные удары российского диктатора Владимира Путина по Украине "не являются действиями человека, который хочет мира".

"Поэтому мы обсудили сегодня, как можем укрепить нашу оборону, дальше поддерживать Украину и решительно усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет долгосрочным", - отметил премьер.

Также он добавил, что Трамп показал лидерство в вопросе приближения мира. Поэтому Британия и США будут продолжать стоять вместе ради безопасности и мира.