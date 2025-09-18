Стармер: ми обговорили з Трампом, як змусити Путіна піти на мир з Україною

Прем'єр Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Вони, зокрема, обговорювали питання примусу Росії до мирної угоди з Україною.
Як передає РБК-Україна, про це Стармер заявив на спільній пресконференції з Трампом.
Стармер наголосив, що нещодавні масовані удари російського диктатора Володимира Путіна по Україні "не є діями людини, яка хоче миру".
"Тому ми обговорили сьогодні, як можемо зміцнити нашу оборону, далі підтримувати Україну і рішуче посилити тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде довгостроковою", - зазначив прем'єр.
Також він додав, що Трамп показав лідерство в питанні наближення миру. Тому Британія та США продовжуватимуть стояти разом заради безпеки та миру.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує всіляко перешкоджати мирному процесу.
Зокрема, очільник Кремля так і не погодився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, попри те, що український лідер неодноразово висловлював готовність до таких переговорів.
Також Росія за останні кілька тижнів посилила масовані удари по Україні. Ворог застосовує велику кількість безпілотників і ракет.
У ніч на 7 вересня окупанти навіть наважилися завдати ракетного удару по будівлі Кабінету міністрів України. Ракета вдарила по верхніх поверхах Кабміну і не здетонувала.