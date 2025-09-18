ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стармер: мы обсудили с Трампом, как вынудить Путина пойти на мир с Украиной

Лондон, Четверг 18 сентября 2025 17:40
UA EN RU
Стармер: мы обсудили с Трампом, как вынудить Путина пойти на мир с Украиной Фото: премьер Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп (flickr by Number 10)
Автор: Иван Носальский

Премьер Британии Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом. Они, в частности, обсуждали вопрос принуждения России к мирной сделке с Украиной.

Как передает РБК-Украина, об этом Стармер заявил на совместной пресс-конференции с Трампом.

Стармер подчеркнул, что недавние массированные удары российского диктатора Владимира Путина по Украине "не являются действиями человека, который хочет мира".

"Поэтому мы обсудили сегодня, как можем укрепить нашу оборону, дальше поддерживать Украину и решительно усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет долгосрочным", - отметил премьер.

Также он добавил, что Трамп показал лидерство в вопросе приближения мира. Поэтому Британия и США будут продолжать стоять вместе ради безопасности и мира.

Путин не хочет мира

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает всячески препятствовать мирному процессу.

В частности, глава Кремля так и не согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на то, что украинский лидер неоднократно высказывал готовность к таким переговорам.

Также Россия за последние несколько недель усилила массированные удары по Украине. Враг применяет большое количество беспилотников и ракет.

В ночь на 7 сентября оккупанты даже осмелились нанести ракетный удар по зданию Кабинета министров Украины. Ракета ударила по верхним этажам Кабмина и не сдетонировала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Великобритания Дональд Трамп Кир Стармер Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной