Стармер: ми обговорили з Трампом, як змусити Путіна піти на мир з Україною

Прем'єр Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Вони, зокрема, обговорювали питання примусу Росії до мирної угоди з Україною.

Як передає РБК-Україна , про це Стармер заявив на спільній пресконференції з Трампом.

Стармер наголосив, що нещодавні масовані удари російського диктатора Володимира Путіна по Україні "не є діями людини, яка хоче миру".

"Тому ми обговорили сьогодні, як можемо зміцнити нашу оборону, далі підтримувати Україну і рішуче посилити тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде довгостроковою", - зазначив прем'єр.

Також він додав, що Трамп показав лідерство в питанні наближення миру. Тому Британія та США продовжуватимуть стояти разом заради безпеки та миру.