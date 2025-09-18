ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стармер: ми обговорили з Трампом, як змусити Путіна піти на мир з Україною

Лондон, Четвер 18 вересня 2025 17:40
UA EN RU
Стармер: ми обговорили з Трампом, як змусити Путіна піти на мир з Україною Фото: прем'єр Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп (flickr by Number 10)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Вони, зокрема, обговорювали питання примусу Росії до мирної угоди з Україною.

Як передає РБК-Україна, про це Стармер заявив на спільній пресконференції з Трампом.

Стармер наголосив, що нещодавні масовані удари російського диктатора Володимира Путіна по Україні "не є діями людини, яка хоче миру".

"Тому ми обговорили сьогодні, як можемо зміцнити нашу оборону, далі підтримувати Україну і рішуче посилити тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде довгостроковою", - зазначив прем'єр.

Також він додав, що Трамп показав лідерство в питанні наближення миру. Тому Британія та США продовжуватимуть стояти разом заради безпеки та миру.

Путін не хоче миру

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує всіляко перешкоджати мирному процесу.

Зокрема, очільник Кремля так і не погодився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, попри те, що український лідер неодноразово висловлював готовність до таких переговорів.

Також Росія за останні кілька тижнів посилила масовані удари по Україні. Ворог застосовує велику кількість безпілотників і ракет.

У ніч на 7 вересня окупанти навіть наважилися завдати ракетного удару по будівлі Кабінету міністрів України. Ракета вдарила по верхніх поверхах Кабміну і не здетонувала.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Сполучені Штати Америки Великобританія Дональд Трамп Кір Стармер Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною