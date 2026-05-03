Стармер допустил запрет пропалестинских маршей в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что некоторые протесты может потребоваться запретить. Это произошло после серии нападений на евреев в Лондоне, в частности теракта в Голдерс-Грине, где были ранены двое мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Что сказал Стармер
Выступая на Radio 4, премьер заявил, что поддерживает как усиление контроля за языком на маршах, так и возможный запрет отдельных протестов. Стармер подчеркнул, что его беспокоит "кумулятивный эффект" повторяющихся маршей на еврейскую общину.
"Пришло время пересмотреть протесты в целом и их накопительное влияние", - сказал он.
Премьер также назвал лозунг "Globalise the intifada" "очень опасным" для еврейской общины и призвал к уголовному преследованию тех, кто его использует.
Фон: теракт в Голдерс-Грине
Толчком для дискуссии стало ранение двух евреев - Шлойми Ренда и Мойши Шайна - в лондонском районе Голдерс-Грин в среду.
Полиция квалифицировала нападение как террористический акт. Подозреваемый Эсса Сулейман, 45 лет, обвиняется в трех покушениях на убийство. Оба пострадавших уже выписаны из больницы.
Позиции других
Главный раввин Британии призвал к временному запрету пропалестинских маршей, заявив, что они способствуют "тону ненависти к евреям". Независимый эксперт по антитеррористическому законодательству Джонатан Холл также призвал к мораторию на такие марши.
Лидер консерваторов Кеми Баденок высказалась резче:
"Пора запретить эти марши", - сказала она.
Партия зеленых и движение Джереми Корбина, наоборот, предостерегли от ограничений гражданских свобод.
Что говорит закон
Полиция Англии и Уэльса уже имеет полномочия ограничивать или запрещать протесты - но только с согласия министра внутренних дел. Этим инструментом пользуются редко: последний раз до марта 2026 года марш запрещали в 2012 году. В марте правительство впервые за 13 лет одобрило запрет марша Аль-Кудс в Лондоне.
Президент США Дональд Трамп ужесточил миграционную политику: отныне критические высказывания в адрес Израиля, участие в пропалестинских акциях или поддержка Палестины могут стать официальным основанием для отказа в получении грин-карты. Миграционным органам дано указание "закрывать двери" перед такими заявителями.
Тем временем Великобритания планирует официально признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом лично заявил премьер-министр Кир Стармер. Соответствующий закон будет внесен в парламент в ближайшие недели.