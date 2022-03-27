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Понад півтисячі лікарень в Україні отримали супутниковий інтернет StarLink

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Неділя 27 березня 2022 06:14
Понад півтисячі лікарень в Україні отримали супутниковий інтернет StarLink Станція StarLink (Фото: spotme.ua)
Автор: Константин Широкун

Українським медичним закладам передано 590 станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX. Завдяки терміналам StarLink лікарні отримають безперебійний доступ до супутникового інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

"Станції глобальної супутникової системи Starlink вже розгортаються в закладах охорони здоров'я в різних куточках країни. Наші лікарні завдяки широкосмуговому супутниковому Інтернету від SpaceX зможуть завжди залишатися на зв'язку. В умовах війни це дуже важливо", - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Системи StarLink будуть використовуватися установами охорони здоров'я під час відключення або виникнення проблем з основою мережею. Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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