Понад півтисячі лікарень в Україні отримали супутниковий інтернет StarLink

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ .

"Станції глобальної супутникової системи Starlink вже розгортаються в закладах охорони здоров'я в різних куточках країни. Наші лікарні завдяки широкосмуговому супутниковому Інтернету від SpaceX зможуть завжди залишатися на зв'язку. В умовах війни це дуже важливо", - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Системи StarLink будуть використовуватися установами охорони здоров'я під час відключення або виникнення проблем з основою мережею. Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок.