За допомогою Starlink в Ірпені відновили мобільний зв'язок

У звільненому після декількох тижнів боїв Ірпені (Київська область) відновили мобільний зв'язок. Це вдалося зробити за допомогою обладнання супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника Vodafone Вікторію Рубан.