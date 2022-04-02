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За допомогою Starlink в Ірпені відновили мобільний зв'язок

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Ірпінь, Субота 02 квітня 2022 08:39
За допомогою Starlink в Ірпені відновили мобільний зв'язок Фото: Starlink розгорнули в багатьох українських містах (starlink.com)
Автор: Ілона Свиридова

У звільненому після декількох тижнів боїв Ірпені (Київська область) відновили мобільний зв'язок. Це вдалося зробити за допомогою обладнання супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника Vodafone Вікторію Рубан.

"Завдяки обладнанню Starlink ми змогли підняти зв'язок у Романівці та Ірпені. Лукавити не буду - це не перший у світі кейс конвергенції різних технологій зв'язку (першими стали японці місяць тому). Ми - другі в світі. А по екстриму і швидкості реалізації - точно перші", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад півтисячі лікарень в Україні отримали супутниковий інтернет Starlink.

Також РБК-Україна публікувало покрокову інструкцію для підключення до Starlink.

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