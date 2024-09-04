ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Starlink Илона Маска блокирует доступ к соцсети Х в Бразилии, - Reuters

Среда 04 сентября 2024 04:34
UA EN RU
Starlink Илона Маска блокирует доступ к соцсети Х в Бразилии, - Reuters Фото: лого соцсети Х и изображение Илона Маска (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Starlink начала блокировать доступ к соцсети Х в Бразилии. До этого компания заявляла, что не будет этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что компания Starlink, которая предоставляет услуги спутниковой широкополосной связи и принадлежит миллиардеру Илону Маску, во вторник заявила, что выполняет постановление Верховного суда Бразилии о блокировке доступа к соцсети Х в стране. Это произошло спустя день после того, как она уведомила регулирующий орган государства о том, что не будет выполнять данное постановление.

Reuters пишет, что Starlink стала новым полем битвы между Маском и Бразилией. Суть в том, что судья высшей судебной инстанции Александре де Мораес распорядился заморозить счета компании, чтобы, возможно, использовать их для оплаты штрафов, причитающихся компании Х, которая также принадлежит Маску.

"Несмотря на незаконное обращение с Starlink, связанное с замораживанием наших активов, мы выполняем приказ о блокировке доступа к X в Бразилии", - говорится в сообщении компании Starlink, которая имеет более 200 000 клиентов в этой латиноамериканской стране.

Как отмечает агенство, в понедельник бразильский телекоммуникационный регулятор Anatel сообщил, что Starlink уведомила его о своем решении не выполнять распоряжение судьи Мораеса. Постановление требовало от всех интернет-провайдеров заблокировать доступ к соцсети Х внутри страны.

Однако представитель Anatel сообщил Reuters, что Starlink изменила решение. Во вторник компания уведомила регулятора, что завершит блокировку в течение нескольких часов.

Anatel тем временем подтвердил, что Starlink уже начал отключать доступ к X в Бразилии.

Напомним, что X заблокирован в Бразилии с прошлой недели. Это случилось после того как Мораес приказал всем операторам связи в стране отключить социальную медиаплатформу за отсутствие законного представителя в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск Бразилия
NEWS
Удар баллистикой по Полтаве с десятками жертв: все подробности трагедии
Удар баллистикой по Полтаве с десятками жертв: все подробности трагедии
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России