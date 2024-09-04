Starlink Ілона Маска блокує доступ до соцмережі Х у Бразилії, - Reuters

Starlink почала блокувати доступ до соцмережі Х у Бразилії. До цього компанія заявляла, що цього не робитиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що компанія Starlink, яка надає послуги супутникового широкосмугового зв'язку і належить мільярдеру Ілону Маску, у вівторок заявила, що виконує постанову Верховного суду Бразилії про блокування доступу до соцмережі Х у країні. Це сталося через день після того, як вона повідомила регулюючий орган держави про те, що не виконуватиме цю постанову.

Reuters пише, що Starlink стала новим полем битви між Маском та Бразилією. Суть у тому, що суддя вищої судової інстанції Олександр де Мораес розпорядився заморозити рахунки компанії, щоб, можливо, використати їх для оплати штрафів, які належать компанії Х, яка також належить Маску.

"Незважаючи на незаконне поводження зі Starlink, пов'язане із заморожуванням наших активів, ми виконуємо наказ про блокування доступу до X у Бразилії", - йдеться у повідомленні компанії Starlink, яка має понад 200 000 клієнтів у цій латиноамериканській країні.

Як зазначає агенство, у понеділок бразильський телекомунікаційний регулятор Anatel повідомив, що Starlink поінформувала його про своє рішення не виконувати розпорядження судді Мораеса. Постанова вимагала від усіх інтернет-провайдерів заблокувати доступ до соцмережі Х у країні.

Проте представник Anatel повідомив Reuters, що Starlink змінила рішення. У вівторок компанія повідомила регулятора, що завершить блокування протягом кількох годин.

Anatel тим часом підтвердив, що Starlink вже почав відключати доступ до X у Бразилії.