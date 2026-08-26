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В ГУР раскрыли ключевые характеристики морских дронов РФ

11:31 26.08.2026 Ср
2 мин
Некоторые БЭКи созданы совместно с Китаем и Беларусью.
aimg Константин Широкун
В ГУР раскрыли ключевые характеристики морских дронов РФ Фото: в ГУР раскрыли ключевые характеристики морских дронов РФ (gur.gov.ua)
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В Главном управлении разведки МО Украины раскрыли характеристики безэкипажных морских комплексов россиян для ведения войны на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

Отмечается, что в этой сфере новейших вооружений Россия проигрывает Украине и направляет на соответствующие проекты серьезные ресурсы, поскольку безэкипажные морские средства играют важную роль в террористических планах кремля по Украине и гражданскому судоходству по всему миру.

ГУР МО Украины публикует подробную аналитику по БЭКам России - "Сканда", "Искатель", "Фарватер", "Тризубец", "Визир" "Мурена-300с", "БЭК-1000" и других безэкипажных катеров, их тактико-технических характеристик.

Большинство многофункциональных катеров предназначено для патрулирования прибрежных вод и выполнения специальных миссий.

Наиболее интересна совместная разработка компаний из Беларуси, РФ и Китая, которая имеет официальное название "многоцелевой морской беспилотный комплекс". Проект реализован при поддержке делового клуба Шанхайской организации сотрудничества.

Корпус катера спроектирован и изготовлен в российской группе компаний "Композитное кораблестроение", специализирующейся на производстве скоростных пассажирских и специализированных катеров.

Для изготовления БЭКа использовали композитные материалы китайской компании Sino Polymer, что, по заявлениям разработчиков, позволило расширить температурный диапазон эксплуатации, ускорить производственный процесс и снизить себестоимость изделия.

Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области . Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

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