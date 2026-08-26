В ГУР раскрыли ключевые характеристики морских дронов РФ
В Главном управлении разведки МО Украины раскрыли характеристики безэкипажных морских комплексов россиян для ведения войны на море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.
Отмечается, что в этой сфере новейших вооружений Россия проигрывает Украине и направляет на соответствующие проекты серьезные ресурсы, поскольку безэкипажные морские средства играют важную роль в террористических планах кремля по Украине и гражданскому судоходству по всему миру.
ГУР МО Украины публикует подробную аналитику по БЭКам России - "Сканда", "Искатель", "Фарватер", "Тризубец", "Визир" "Мурена-300с", "БЭК-1000" и других безэкипажных катеров, их тактико-технических характеристик.
Большинство многофункциональных катеров предназначено для патрулирования прибрежных вод и выполнения специальных миссий.
Наиболее интересна совместная разработка компаний из Беларуси, РФ и Китая, которая имеет официальное название "многоцелевой морской беспилотный комплекс". Проект реализован при поддержке делового клуба Шанхайской организации сотрудничества.
Корпус катера спроектирован и изготовлен в российской группе компаний "Композитное кораблестроение", специализирующейся на производстве скоростных пассажирских и специализированных катеров.
Для изготовления БЭКа использовали композитные материалы китайской компании Sino Polymer, что, по заявлениям разработчиков, позволило расширить температурный диапазон эксплуатации, ускорить производственный процесс и снизить себестоимость изделия.
Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области . Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.