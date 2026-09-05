Реактивные дроны и баллистика: Хмара раскрыл Германии главные угрозы для Украины

Германия продолжит поддерживать оборону Украины. Об этом договорились Министр обороны Украины Евгений Хмара и его немецкий коллега Борис Писториус во время телефонного разговора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

О чем говорили министры

Глава Минобороны Украины поблагодарил Германию за важную поддержку и лидерство в работе с другими партнерами. Хмара проинформировал коллегу об усилении российского воздушного террора - ключевыми угрозами являются реактивные беспилотники и баллистические ракеты.

По словам министра, Украина формирует собственный план обороны и уже реализует асимметричные действия, дающие результат. В то же время, максимально быстрое усиление защиты от российских ударов остается приоритетом.

Финансирование и оборонная промышленность

Отдельно стороны обсудили финансирование оборонных нужд. Министерство обороны проводит аудит ресурсов и человеческого капитала в силах обороны, однако финансовая поддержка партнеров остается критически важной для устойчивости Украины.

Еще один приоритет – развитие совместной оборонной промышленности с фокусом на увеличении производства украинских решений и более тесном сотрудничестве между ОПК Украины и Германии.

Министры также подготовились к заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится на следующей неделе.