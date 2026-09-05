ua en ru
Сб, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Реактивные дроны и баллистика: Хмара раскрыл Германии главные угрозы для Украины

18:04 05.09.2026 Сб
2 мин
На следующей неделе партнеры соберутся в формате "Рамштайн"
aimg Валерия Абабина
Реактивные дроны и баллистика: Хмара раскрыл Германии главные угрозы для Украины Фото: Евгений Хмара, министр обороны (facebook.com SecurSerUkraine)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Германия продолжит поддерживать оборону Украины. Об этом договорились Министр обороны Украины Евгений Хмара и его немецкий коллега Борис Писториус во время телефонного разговора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

О чем говорили министры

Глава Минобороны Украины поблагодарил Германию за важную поддержку и лидерство в работе с другими партнерами. Хмара проинформировал коллегу об усилении российского воздушного террора - ключевыми угрозами являются реактивные беспилотники и баллистические ракеты.

По словам министра, Украина формирует собственный план обороны и уже реализует асимметричные действия, дающие результат. В то же время, максимально быстрое усиление защиты от российских ударов остается приоритетом.

Финансирование и оборонная промышленность

Отдельно стороны обсудили финансирование оборонных нужд. Министерство обороны проводит аудит ресурсов и человеческого капитала в силах обороны, однако финансовая поддержка партнеров остается критически важной для устойчивости Украины.

Еще один приоритет – развитие совместной оборонной промышленности с фокусом на увеличении производства украинских решений и более тесном сотрудничестве между ОПК Украины и Германии.

Министры также подготовились к заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится на следующей неделе.

Напомним, что Германия является одним из ключевых военных партнеров Украины. Летом Берлин выделил еще 400 млн долларов военной помощи – средства направили на системы ПВО, боеприпасы и ракеты для Patriot.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евгений Хмара
Новости
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень