Старый Новый год. Откуда взялся праздник и отмечают ли его в Украине

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Когда появилась традиция праздновать Старый Новый год

По словам эксперта, возникновение такого праздника, как Старый Новый год - это вопрос юлианского и григорианского церковного календарей, а также народных традиций.

"Праздник Старого Нового года появился на фоне календарной проблемы - перехода на новый стиль (на григорианский церковный календарь) в начале ХХ века", - уточнил Коваленко.

Он напомнил, что именно тогда (в 1918 году) советская власть приняла решение о переходе на григорианский календарь (или же на "новый" стиль).

Тем временем в мире происходили "параллельные" процессы.

Проблема юлианского календаря, который позже получил название "старый", заключается в том, что каждые 128 лет в нем происходит накопление расхождения в одни сутки между астрономическим (солнечным) и календарным (вычисленным по формуле) равноденствием.

Такое расхождение между реальными астрономическими событиями и календарными датами привело к тому, что празднование всех непереходящих праздников (тех, которые имеют постоянную дату и ежегодно празднуются в один и тот же день) церковного года начало постепенно сдвигаться вперед и достигло 13 дней.

Учитывая это, Католическая Церковь и ряд стран Европы перешли на "обновленный" - григорианский календарь (его ввел 4 октября 1582 года Папа Римский Григорий XIII).

"Православные Церкви тоже понимали, что даже с астрономической точки зрения старый стиль, или юлианский календарь, несовершенен", - подчеркнул протоиерей ПЦУ и добавил, что в 20-х годах ХХ века большинство Православных Церквей мира перешли на новоюлианский календарь (который со светской (внешней) точки зрения, фактически схож с григорианским и имеет отличие разве что в Пасхе).

Когда же советская власть утвердила переход Украины на григорианский календарь, Церковь сначала обсуждала этот вопрос и "в начале как бы переходила", однако впоследствии опасения граждан и нежелание иметь "общего с советской властью" привели к тому, что люди начали жить двумя календарями.

"И здесь важно, что в начале ХХ века Церковь именно жила старым стилем, а не просто старый стиль называла новыми датами... Но в тот период, если брать Украину, например, то церковные люди не все воспринимали эти нововведения советской власти. Более того, они еще же были связаны с гонениями на Церковь, на религию, разрушением церквей и тому подобное", - объяснил Коваленко.

Учитывая такую ситуацию, люди церковные "желали реально оставаться на юлианском календаре и жить тем календарем".

"Как я понимаю, люди, чей цикл праздников оставался в таком церковном юлианском календаре... там же и был этот Старый Новый год", - отметил ректор православного университета.

То есть именно тогда украинцы начали праздновать Старый Новый год - по старому календарю (в ночь с 13 на 14 января).

Кто и когда праздновал Старый Новый год в Украине

Коваленко напомнил, что кроме празднования Нового года у украинцев сохранялись также и другие традиции.

Среди них - отмечать через неделю после Рождественского сочельника (Навечерия Рождества Христова) и Коляды так называемый Щедрый вечер, который по церковному календарю приходится на день преподобной Мелании.

То есть Щедрый вечер или праздник Маланки отмечали накануне Нового (или Старого Нового года).

Между тем на следующий день в церковном календаре - праздник Василия Великого (или, как говорят в народе, праздник Василия).

"Традиция праздновать... Василия или Маланку, или щедровать в этот день... Она существовала и оставалась в этом кругу обрядовых, церковных и народных праздников", - отметил эксперт.

Он добавил, что появление Старого Нового года "обусловлено тем, что родители тех, кто жил в начале ХХ века, и все люди, при которых происходил переход на новый стиль, по факту жили и по церковному календарю (юлианскому), и по обрядовому (народному)".

Праздник Василия Великого в 2025 году по новоюлианскому календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

"Например, мои дедушка и бабушка праздновали Старый Новый год... Я помню, что у них это был такой же праздник... Не меньше, чем на Новый год. То есть уже мои родители, условно говоря, праздновали Новый год по новому стилю", - поделился Коваленко.

Он добавил, что у его родителей, а также у его семьи и детей "Старого Нового года фактически не было".

"Какое-то упоминание о нем существовало. Иногда были еще какие-то поздравления, где-то в 90-е годы. Но мои уже дети даже не знали о существовании какого-то Старого Нового года... Поэтому я думаю, что связь с теми поколениями, которые жили в Украине в конце XIX века, их детьми (мои бабушки и дедушки), которые жили в начале ХХ века, породила этот Старый Новый год", - рассказал протоиерей.

Исходя из того, что следующие поколения украинцев (начиная с приблизительно 80-х годов) не имели такой "прямой связи" со Старым Новым годом, этот праздник постепенно исчезал.

То есть впоследствии среди людей произошел полный переход на новый стиль.

"А теперь и Церковь перешла на новоюлианский календарь", - отметил ректор Открытого православного университета.

Отмечают ли Старый Новый год в Украине сейчас

По мнению Коваленко, сейчас в Украине могут встречаться случаи празднования Старого Нового года. В то же время точно этого он не скажет.

"Наверное, могут быть... В моем окружении нет людей, которые празднуют Старый Новый год или поздравляют друг друга со Старым Новым годом. А с переходом на новоюлианский церковный календарь, я думаю, что этот вопрос вообще отпадает", - поделился он.

Эксперт объяснил: раньше, фактически, празднование Старого Нового года было связано также со щедривками.

"Хотя я все время говорил, что не на Василия надо щедровать, а на Новый год. Потому что щедривки - новогодние... А теперь у нас все нормально совпадает. И церковная традиция - на Василия с Маланкой, и Новый год на своем месте", - отметил протоиерей ПЦУ.

Следовательно, фактически, сегодня "никакой функции уже Старый Новый год не выполняет", ведь и щедруют украинцы уже по новому стилю.

"Но, наверное, те, кто остаются на юлианском календаре, или, так сказать, близки к московскому патриархату в Украине... Я думаю, там, вероятно, еще какие-то эти рудименты Старого Нового года могут оставаться", - подытожил Коваленко.