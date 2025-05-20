Старая система в прошлом: в Украине появятся новые суды с юрисдикцией на всю страну

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №13302.
Согласно пояснительной записке, этот законопроект разработан для выполнения требований Конституции и законов Украины, касающихся создания и работы Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.
Эти законопроекты предлагают создать Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд с их местонахождением в городе Киеве. Однако их юрисдикция будет распространена на территорию всей Украины.
Заметим, что перед этим Высший совет правосудия согласовал законопроект президента "О создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда".
В декабре 2022 года Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда. При этом законопроект о ликвидации ОАСК был подан Зеленским еще в апреле 2021 года.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада в декабре одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. Зеленский объяснил свою инициативу о ликвидации суда тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и потерял доверие.
А президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Специализированного окружного административного суда. Он заменит ликвидированный Окружной административный суд Киева.
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