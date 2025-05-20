RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Старая система в прошлом: в Украине появятся новые суды с юрисдикцией на всю страну

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №13302.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект разработан для выполнения требований Конституции и законов Украины, касающихся создания и работы Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Эти законопроекты предлагают создать Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд с их местонахождением в городе Киеве. Однако их юрисдикция будет распространена на территорию всей Украины.

Заметим, что перед этим Высший совет правосудия согласовал законопроект президента "О создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда".

В декабре 2022 года Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда. При этом законопроект о ликвидации ОАСК был подан Зеленским еще в апреле 2021 года.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада в декабре одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. Зеленский объяснил свою инициативу о ликвидации суда тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и потерял доверие.

А президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Специализированного окружного административного суда. Он заменит ликвидированный Окружной административный суд Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСуд