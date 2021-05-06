Станцію метро "Хрещатик" знову відкрили

Станцію метро Хрещатик відкрили після перевірки анонімного повідомлення про "мінування" . Станція працює у звичайному режимі.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook .

"Увага! Станцію "Хрещатик" відчинено на вхід та вихід. Метро працює у звичайному режимі. Перепрошуємо за незручності!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше центральний вестибюль станції "Хрещатик" в Києві був закритий через анонімне повідомлення про "замінування". На місці працювали експерти-вибухотехніки.

Напередодні, 5 травня, у Києві на вхід та вихід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Водночас пересадка на станцію "Хрещатик" продовжувала працювати. У метрополітені заявляли, що станцію довелося закрити з технічних причин.

Як відомо, у суботу, 1 травня метро Києва відновило повноцінну роботу після локдауну. Столична влада скасувала проїзд у підземці та інших видах транспорту за спеціальними перепустками. А вчера на одній зі станцій столичного метро утворилася тиснява.

Додамо, у Києві планують продовжити маршрут швидкісного трамваю. Очікується, що трамвайні колії побудують із використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму і вібрацій. Також влаштують сучасне зовнішнє освітлення, нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло.