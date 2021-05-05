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Станцію метро "Майдан Незалежності" у Києві відкрили

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 20:09
Станцію метро "Майдан Незалежності" у Києві відкрили Фото: станція "Майдан Незалежності" знову відкрита (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві відкрили на вхід та вихід центральну станцію метро "Майдан Незалежності". Станом на зараз столичний метрополітен працює у звичному режимі.

Про це йдеться у заяві "Київського метрополітену" на сторінці у Facebook.

"Станцію "Майдан Незалежності" відчинено на вхід та вихід. Метро працює у звичайному режимі", - повідомили у метрополітені.

У метрополітені не пояснили, що саме призвело до того, що станцію довелося тимчасово закрити.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на вхід та вихід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Водночас пересадка на станцію "Хрещатик" продовжувала працювати. У метрополітені заявляли, що станцію довелося закрити з технічних причин.

Як відомо, у суботу, 1 травня метро Києва відновило повноцінну роботу після локдауну. Столична влада скасувала проїзд у підземці та інших видах транспорту за спеціальними перепустками. А сьогодні на одній зі станцій столичного метро утворилася тиснява.

Додамо, у Києві планують продовжити маршрут швидкісного трамваю.

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