Центральний вхід на станцію метро "Хрещатик" закрили через "мінування"
Центральний вестибюль станції "Хрещатик" в Києві був закритий через анонімне повідомлення про "замінування". На місці працюють експерти-вибухотехніки.
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.
"Центральний вестибюль станції "Хрещатик" (вихід до вул. Хрещатик) зачинено на вхід та вихід. Пересадочний вузол та два інші вестибюлі працюють", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці проводять перевірку прилеглої території, у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування.
Напередодні, 5 травня, у Києві на вхід та вихід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Водночас пересадка на станцію "Хрещатик" продовжувала працювати. У метрополітені заявляли, що станцію довелося закрити з технічних причин.
Як відомо, у суботу, 1 травня метро Києва відновило повноцінну роботу після локдауну. Столична влада скасувала проїзд у підземці та інших видах транспорту за спеціальними перепустками. А вчера на одній зі станцій столичного метро утворилася тиснява.
Додамо, у Києві планують продовжити маршрут швидкісного трамваю. Очікується, що трамвайні колії побудують із використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму і вібрацій. Також влаштують сучасне зовнішнє освітлення, нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло.