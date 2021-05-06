Центральний вхід на станцію метро "Хрещатик" закрили через "мінування"

Центральний вестибюль станції "Хрещатик" в Києві був закритий через анонімне повідомлення про "замінування". На місці працюють експерти-вибухотехніки.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

"Центральний вестибюль станції "Хрещатик" (вихід до вул. Хрещатик) зачинено на вхід та вихід. Пересадочний вузол та два інші вестибюлі працюють", - йдеться в повідомленні. Правоохоронці проводять перевірку прилеглої території, у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування.