У центрі Києва закрили станції метро після дзвінка про мінування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент закриті "Майдан Незалежності" і "Палац спорту"

У Києві після дзвінка про мінування закрили станції метро "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на даний момент закриті на вхід станції "Майдан Незалежності" і "Палац спорту". Крім того, закриті відповідні пересадки на червону і синю гілки. Також проводиться перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів. Станції повинні відкрити після перевірки.

Фото: закритий перехід в метро (РБК-Україна)



Нагадаємо, 1 листопада у Києві повідомили про мінування центральних станцій метро "Хрещатик" і "Театральна". Через ці повідомлення також були закриті сусідні станції на час перевірки. У результаті повідомлення про мінування виявилося хибним.

Раніше Київська міська рада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Пасажирам заборонять перевозити велосипеди і тварин без кліток, а також торгувати і голосно слухати музику. Також у метро заборонять їздити на самокатах.

Крім цього, в столиці з 30 жовтня у робочі дні з 8:10 до 9:20 закривають на вхід станцію метро "Золоті ворота". Вона буде закрита у зв'язку з плановим капітальним ремонтом шести ескалаторів, який триватиме до 9 лютого 2021 року.