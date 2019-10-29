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В Києві з 30 жовтня вранці будуть закривати одну із станцій метро

Новини » Медицина    29.10.2019 - 11:09
В Києві з 30 жовтня вранці будуть закривати одну із станцій метро
Фото: метро Києва (РБК-Україна)

Станцію "Золоті ворота" будуть закривати з 8:10 до 9:20 у зв'язку з капремонтом

У Києві з 30 жовтня вранці у робочі дні з 8:10 до 9:20 будуть закривати на вхід станцію метро "Золоті ворота". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наголошується, що в інший час станція працюватиме в звичайному режимі.

Станція буде закрита у зв'язку з плановим капітальним ремонтом шести ескалаторів, який триватиме до 9 лютого 2021 року.

В метрополітені закликають враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється перевозити велосипеди і тварин без клітин, а також торгувати і голосно слухати музику. Також у метро хочуть заборонити їздити на самокатах.

Також РБК-Україна писало, що на естакаді Південного мосту в Києві до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено у зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

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