Станції метро у центрі Києва відновили роботу

Станції Київського метрополітену у центрі столиці відновили роботу після повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-служба метрополітену у своєму Twitter.

У повідомленні наголошується, що вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Станції перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, в Києві після дзвінка про мінування закрили станції метро "Майдан Незалежності", "Палац спорту" і відповідні пересадки. Проводилась перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів.

Пізніше стало відомо, що станція метро "Майдан Незалежності" відновила свою роботу. Вибухонебезпечні предмети в ході перевірки станції не виявили.

Нагадаємо, 1 листопада в Києві повідомили про замінування центральних станцій метро "Хрещатик" і "Театральна". Через ці повідомлення також були закриті сусідні станції на час перевірки. В результаті повідомлення про мінування виявилося хибним.

Раніше Київська міська рада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Пасажирам заборонять перевозити велосипеди і тварин без клітин, а також торгувати і голосно слухати музику. Також у метро заборонять їздити на самокатах.