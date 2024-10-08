Станет мощным редутом. Эксперт рассказал, куда могут отойти ВСУ после выхода из Угледара

Обвала фронта, после выхода Сил обороны из Угледара, нет и не будет. Бойцы могут отойти ближе к Курахово, если россияне продолжат сохранять давление.
Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в материале РБК-Украина "Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой".
"Обвала фронта нет и, я думаю, не будет. Единственное, что надо понимать, если враг сможет сохранить такое давление, нам придется отходить ближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить РФ. Курахово станет мощным защитным редутом", - заявил Мусиенко.
Эксперт добавил, что ситуация на направлении сейчас находится под контролем. В то же время нельзя сказать, что после захвата Угледара россияне получили стратегическую перспективу для того, чтобы развить стремительный темп наступательной операции.
Силы обороны Украины официально подтвердили, что они покинули Угледар в среду, 2 октября. Отмечалось, что враг делал все возможное, чтобы захватить город и в процессе фланговых атак значительно истощил украинские силы.
Президент Владимир Зеленский назвал это решение взвешенным шагом, направленным на сохранение жизни военнослужащих.
Тем временем пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Арсений Прилипка рассказал отдельные подробности о выходе Сил обороны из Угледара. По его словам, эвакуация раненых из города была сложной, в связи с чем выход позволил минимизировать потери, насколько это было возможно.
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