Общество Образование Деньги Изменения

Стандарты НАТО и искусственный интеллект. Как в Украине учат будущих контрразведчиков

Академия СБУ - единственное в Украине ЗВО контрразведывательного направления (фото иллюстративное: facebook.com/NationalAcademySSU)
Автор: Ирина Костенко

В этом году планируется существенное увеличение набора курсантов в Национальную академию СБУ. Это - единственное в Украине заведение высшего образования (ЗВО) контрразведывательного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова ректора Национальной академии СБУ Андрея Черняка в интервью Укринформу.

Читайте также: Бесплатное образование, стипендия и жилье: как стать курсантом и куда подавать документы

Главное:

  • Сроки подачи: вступительная кампания в Академию СБУ уже идет, заявления от абитуриентов принимают до 1 марта.
  • Этапы отбора: кандидаты в курсанты проходят многофакторную проверку - от медицинского осмотра до психологических тестов и полиграфа.
  • Направления подготовки: курсанты могут выбрать одну из трех ключевых программ, каждая из которых имеет свой уникальный спецсостав.
  • Новые стандарты: Академия начала официально внедрять стандарты стран НАТО в стратегических направлениях подготовки.
  • Технологический приоритет: образовательный процесс планируют усилить за счет изучения искусственного интеллекта и более глубокой работы в киберсфере.

Как стать курсантом Академии СБУ

Глава образовательного учреждения рассказал, что вступительная кампания в Национальную академию Службы безопасности Украины началась 1 января.

"Подать заявление для поступления на обучение в статусе курсанта можно до 1 марта", - отметил Черняк и напомнил, что Академия СБУ - единственное в Украине заведение высшего образования контрразведывательного направления.

По словам ректора, отбор кандидатов сначала проводят региональные органы и подразделения Центрального управления СБУ.

"После завершения подачи документов кандидаты проходят комплексную проверку: изучение биографических данных, медицинский осмотр, оценка физической подготовки, психологические тесты и полиграф", - добавил педагог.

Какие программы доступны курсантам

Черняк сообщил, что в целом курсанты "осваивают как общеобразовательные предметы в соответствии со специальностью, так и спецдисциплины, которые не преподают в других университетах".

В то же время он напомнил, что все курсанты Академии имеют статус военнослужащих по контракту.

"Их подготовка происходит только по государственному заказу, то есть финансируется государством. Курсанты получают бакалаврский уровень образования и получают офицерское звание", - добавил глава ЗВО.

Учиться курсанты Академии могут по таким образовательным программам:

  • "Государственная безопасность";
  • "Национальная безопасность";
  • "Филология" (перевод в сфере обеспечения государственной безопасности).

Чему учат курсантов Академии

Самая популярная программа, по словам Черняка, "Государственная безопасность".

"Это классическая подготовка оперативного работника - правовая, контрразведывательная, психологическая, аналитическая, экономическая, специальная физическая и другие составные части. Всего восемь-девять ключевых направлений. Это базовая и наиболее комплексная подготовка", - поделился он.

Между тем особенностью обучения по специальности "Национальная безопасность" является усиленная кибернетическая составляющая часть.

"Выпускник этой специальности - фактически оперативный работник с усиленной технической составляющей, контрразведчик с глубокими знаниями кибербезопасности и цифровой гигиены", - рассказал ректор.

Он добавил, что эти курсанты изучают информационно-коммуникационные системы и сети, OSINT, стратегические коммуникации и тому подобное.

Еще около 25% курсантов осваивают программу "Филология".

"Но речь идет не просто о переводчиках со знанием двух иностранных языков. Это оперативные работники с углубленной иноязычной подготовкой. Всего в Академии преподается 12 языков", - отметил Черняк.

Как имплементируют стандарты НАТО

По словам главы ЗВО, в последние годы Академия существенно расширила международное сотрудничество.

При этом "несколько десятков преподавателей завершают сертификационные программы по стандартам стран НАТО в своих направлениях подготовки".

"Что касается имплементации стандартов НАТО, мы определили для себя главные направления: контрразведка, стратегические коммуникации, аналитическая деятельность, защита критической инфраструктуры, антитеррористическая и языковая подготовка", - поделился ректор.

Он добавил, что "часть стандартов уже официально внедрена по приказам руководства Службы - впервые в истории Академии".

Почему нельзя забывать об ИИ

В завершение Черняк сообщил, что у Академии есть "много планов".

"Наш подход прост: мы должны постоянно развиваться, потому что враг не стоит на месте. Среди главных приоритетов - усиление технических возможностей, прежде всего в сфере кибербезопасности", - отметил педагог.

Он рассказал, что речь идет о "более глубоком сотрудничестве с профильными подразделениями, а также с частными киберкомпаниями".

Ведь "кибернетическая составляющая в образовательной и научной деятельности должна существенно вырасти".

"Отдельное направление - искусственный интеллект, его применение как в оперативно-розыскной, так и в боевой работе. Мы уже работаем над этим, но понимаем, что необходимо углублять экспертизу", - подытожил ректор Академии СБУ.

Напомним, ранее мы рассказывали о регистрации на НМТ в 2026 году - как подать заявку и из-за каких документов могут отказать.

Кроме того, мы объясняли, как "совместить" военную и гражданскую карьеру в одном обучении.

Читайте также, как СБУ разоблачила "крота" ФСБ в военном институте.

