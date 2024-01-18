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Состояние и защита энергетики и не только. Зеленский рассказал о разговорах со Шмыгалем и Кубраковым

Украина, Четверг 18 января 2024 21:14
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Состояние и защита энергетики и не только. Зеленский рассказал о разговорах со Шмыгалем и Кубраковым Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня провел несколько совещаний. Среди прочего он переговорил с главой правительства Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Александром Кубраковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Провел сегодня и совещание с главой нашего правительства Денисом Шмыгалем. Первое - это энергетика, защита и способности нашей энергосистемы", - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что потребление сейчас большое, а угрозы со стороны врага чрезвычайно серьезные. Однако, по данным главы государства, профессиональная работа украинских энергетиков, и всех, кто отвечает за защиту энергообъектов, позволяет обеспечивать страну светом и теплом.

"Также сегодня был отдельный доклад о защите стратегических энергообъектов. Докладывал вице-премьер Александр Кубраков", - сообщил президент.

Он отметил, что Кубраков доложил о ситуации в финансовой системе.

"Ситуация стабильная, социальные выплаты обеспечиваются в полном объеме. И при этом - без эмиссии", - добавил Зеленский.

Напомним также, что сегодня украинский президент провел совещание с внешней разведкой. В частности, были обсуждены пути борьбы с обходом санкций против Российской Федерации.

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Владимир Зеленский енергетики Война России против Украины
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