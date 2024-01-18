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Зеленский провел совещание с внешней разведкой по борьбе с обходом санкций против РФ

Украина, Четверг 18 января 2024 20:16
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Зеленский провел совещание с внешней разведкой по борьбе с обходом санкций против РФ Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во всех российских ракетах есть иностранные компоненты, поэтому Западу необходимо блокировать пути обхода РФ санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Продолжаем нашу коммуникацию с партнерами и по санкциям против России - их полного действия. Все наши дипломатические представители должны активизироваться, чтобы и партнеры реагировали активнее на каждый случай обхода санкций со стороны России", - говорится в заявлении.

По словам президента, речь идет не о просто абстрактном вопросе, а именно о том, как РФ производит оружие, в частности ракеты. Зеленский сказал, что во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, произведенных за рубежом, и многие из них - компаниями из свободного мира.

"Сегодня был соответствующий доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Четкие факты. Поэтому блокировать пути обхода Россией санкций - это буквально блокировать террор. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают, и каждому и каждой в мире, кто помогает нам в соответствующей работе", - добавил Зеленский.

Россия обходит санкции

В начале января Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Представитель разведки Чехии на днях заявил, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

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