Стан та захист енергетики і не тільки. Зеленський розповів про розмови зі Шмигалем та Кубраковим

Український президент Володимир Зеленський провів сьогодні кілька нарад. Серед іншого він переговорив з главою уряду Денисом Шмигалем та віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Провів сьогодні й нараду з главою нашого уряду Денисом Шмигалем. Перше - це енергетика, захист і спроможності нашої енергосистеми", - заявив Зеленський.

Президент пояснив, що споживання зараз велике, а загрози з боку ворога надзвичайно серйозні. Проте, за даними глави держави, професійна робота українських енергетиків, і всіх, хто відповідає за захист енергообʼєктів, дає змогу забезпечувати країну світлом і теплом.

"Також сьогодні була окрема доповідь про захист стратегічних енергообʼєктів. Доповідав віцепрем’єр Олександр Кубраков", - повідомив президент.

Він зазначив, що Кубраков доповів щодо ситуації в фінансовій системі.

"Ситуація стабільна, соціальні виплати забезпечуються у повному обсязі. І при цьому - без емісії", - додав Зеленський.

Нагадаємо також, що сьогодні український президент провів нараду із зовнішньою розвідкою. Зокрема, було обговорено шляхи боротьби з обходом санкцій проти Російської Федерації.

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