Состояние Папы Римского снова ухудшилось: что говорят в Ватикане

У Папы Римского Франциска сегодня, 3 марта, произошло два эпизода дыхательной недостаточности. Он снова находится на искусственной вентиляции легких.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Святого Престола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

"Сегодня у Святого Отца было два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванной значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом", - отмечается в сообщении.

В связи с этим врачи провели две бронхоскопии с необходимостью аспирации обильных выделений.

"Во второй половине дня была возобновлена неинвазивная механическая вентиляция легких", - уточнили в Святом Престоле.

Там добавили, что прогноз касательно Папы Римского "остается сдержанным".

Острая дыхательная недостаточность

Стоит заметить, что при острой дыхательной недостаточности человеку становится трудно дышать. В случае с Папой Римским такое состояние возникло из-за того, что слизь перекрыла дыхательные пути и это вызвало бронхоспазм.

В таком состоянии необходима срочная медпомощь, чтобы очистить дыхательные пути от слизи.