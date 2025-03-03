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Состояние Папы Римского снова ухудшилось: что говорят в Ватикане

Ватикан, Понедельник 03 марта 2025 20:39
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Состояние Папы Римского снова ухудшилось: что говорят в Ватикане Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Папы Римского Франциска сегодня, 3 марта, произошло два эпизода дыхательной недостаточности. Он снова находится на искусственной вентиляции легких.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Святого Престола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Сегодня у Святого Отца было два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванной значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом", - отмечается в сообщении.

В связи с этим врачи провели две бронхоскопии с необходимостью аспирации обильных выделений.

"Во второй половине дня была возобновлена неинвазивная механическая вентиляция легких", - уточнили в Святом Престоле.

Там добавили, что прогноз касательно Папы Римского "остается сдержанным".

Острая дыхательная недостаточность

Стоит заметить, что при острой дыхательной недостаточности человеку становится трудно дышать. В случае с Папой Римским такое состояние возникло из-за того, что слизь перекрыла дыхательные пути и это вызвало бронхоспазм.

В таком состоянии необходима срочная медпомощь, чтобы очистить дыхательные пути от слизи.

Напомним, у Папы Римского Франциска в феврале обнаружили двустороннюю пневмонию. В связи с этим его госпитализировали.

С тех пор состояние понтифика неоднократно менялось. Пока что он продолжает находится в больнице.

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