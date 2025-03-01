Папу Римского перевели на искусственную вентиляцию легких
У Папы Римского резко ухудшилось состояние здоровья. Его перевели на искусственную вентиляцию легких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
В заявлении пресс-службы Ватикана, распространенном в пятницу вечером, 28 февраля говорится, что состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма".
"Понтифику была срочно начата неинвазивная механическая вентиляция легких, на которую он реагирует", - говорится в сообщении, где уточняется, что прогноз о его состоянии все же "остается осторожным"
Как стало известно, Папа Римский днем 28 февраля испытал изолированный приступ бронхоспазма.
"Это вызвало приступ рвоты, в результате чего он вдохнул немного воздуха, и состояние его дыхания внезапно ухудшилось. Святому Отцу назначили неинвазивную механическую вентиляцию, которая улучшила уровень кислорода", - уточняет пресс-служба.
Что известно о состоянии Папы Римского
9 февраля Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это приступом бронхита. Позже его госпитализировали.
Потом выяснилось, что у Папы Римского двусторонняя пневмония. А издание Politico вообще утверждало, что Папа Римский на грани смерти.
На днях сообщалось, что состояние Папы Римского остается критическим. Добавим, что на фоне тяжелой болезни Папы Франциска в Ватикане сейчас рассматривают несколько кандидатур на должность нового главы Святого Престола.
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