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Турция анонсировала переговоры по продлению "зерновой сделки": названа дата

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Анкара, Вторник 09 мая 2023 17:29
Турция анонсировала переговоры по продлению "зерновой сделки": названа дата Фото: Турция анонсировала переговоры по продлению "зерновой сделки" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Стамбуле завтра, 10 мая, начнутся переговоры, на которых главной темой обсуждений станет продление экспорта украинского зерна по Черному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Турции.

В ведомстве отметили, что с 10 по 11 мая в Стамбуле состоятся двусторонние и многосторонние встречи турецких чиновников с представителями Украины, России и Организации Объединенных Наций.

"Будет обсуждаться продление "зернового соглашения" с целью обеспечения быстрой, безопасной и эффективной работы "зернового коридора", жизненно важного для мирового продовольственного снабжения и безопасности”, - уточняют в Минобороны.

Также ожидается, что стороны поднимут вопрос составления плана эвакуации для возвращения турецких судов и экипажей, которые застряли в украинских портах из-за войны.

Стоит заметить, что в рамках "зерновой сделки" Украина не ведет прямые переговоры с Россией. Наша страна обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те в свою очередь ведут отдельные переговоры с РФ.

Напомним, переговоры замминистров обороны Украины, Турции и России по продлению "зерновой сделки" были запланированы на 5 мая, но их перенесли.

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