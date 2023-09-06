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В Стамбуле из-за масштабного наводнения погибли два человека

Фото: масштабное наводнение в Стамбуле унесло жизни двух человек (twitter Ali Yerlikaya)
Автор: Максим Шушко

В результате масштабного наводнения в крупнейшем городе Турции Стамбуле, погибли два человека, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая в Twitter.

Наводнение вызвали сильные дожди. Вода затопила улицы и дома в двух районах Стамбула. Из-за непогоды 12 человек застряли в районе отеля-бунгало в долине Шишли. Министр внутренних дел Турции отметил, что поисково-спасательными группами удалось спасти 6 человек, однако есть погибшие.

"К сожалению, было найдено 2 тела. Поисково-спасательные работы пропавших 4 человек продолжаются непрерывно", - сообщил Ерликая.

 

Отмечается, что на дорогах в затопленных районах города застряли десятки автомобилей. Также, в рамках мер безопасности были закрыты некоторые станции метро. Местные жители делятся в соцсетях видео, на которых видны полностью затопленные улицы.

 

Землетрясения в Турции

6 февраля южная и центральная части Турции поразили катастрофические землетрясения, средняя магнитуда колебаний которых составляла 7,8 балла. Число погибших в результате естественной беды составляет около 50 тысяч.

В середине июля местная рассказала о подготовке Стамбула к возможному разрушительному землетрясению.

 

 

 

 

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Стамбул