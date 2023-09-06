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У Стамбулі через масштабну повінь загинуло двоє людей

Фото: масштабна повінь у Стамбулі забрала життя двох людей (twitter Ali Yerlikaya)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок масштабної повені в найбільшому місті Туреччини Стамбулі, загинуло двоє людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МВС Туреччини Алі Єрлікая в Twitter.

Повінь викликали сильні дощі. Вода затопила вулиці та будинки в двох районах Стамбула. Через негоду 12 людей застрягли в районі готелю-бунгало в долині Шишлі. Міністр внутрішніх справ Туреччини зазначив, що пошуково-рятувальними групами вдалося врятувати 6 осіб, однак є загиблі.

"На жаль, було знайдено 2 тіла. Пошуково-рятувальні роботи зниклих 4 людей тривають безперервно", - повідомив Єрлікая.

 

Зазначається, що на дорогах у затоплених районах міста застрягли десятки автомобілів. Також, в рамках заходів безпеки було закрито деякі станції метро. Місцеві жителі діляться у соцмережах відео, на яких видно повністю затоплені вулиці.

 

Землетруси в Туреччині

6 лютого південну та центральну частини Туреччини вразили катастрофічні землетруси, середня магнітуда коливань яких становила 7,8 бала. Кількість загиблих людей внаслідок природнього лиха становить близько 50 тисяч.

Всередині липня місцева розповіла про підготовку Стамбула до можливого руйнівного землетрусу

 

 

 

 

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Стамбул