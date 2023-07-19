В Турции планируют подготовить Стамбул к возможному масштабному землетрясению

Власти Турции планируют начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи.

Об этом заявил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC Gazetesi .

"Мы встретились с господином (мэром Стамбула, - ред.) Экремом Имамоглу и главами районов города по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия", - сказал министр.

По его словам, работа по подготовке к удару стихии начинается на следующей неделе.

Следует отметить, что 12 июля турецкий сейсмолог Наджи Герюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул.

Землетрясения в Турции

Напомним, 6 февраля южная и центральная части Турции поразили катастрофические землетрясения, средняя магнитуда колебаний которых составила 7,8 балла. Число погибших в результате естественной беды составляет около 50 тысяч.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Кирищчи оценил ущерб в результате землетрясений в 80 млрд долларов. Были разрушены сотни зданий и критическая инфраструктура.