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У Стамбулі автобус в'їхав у натовп людей

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 12:11
У Стамбулі автобус в'їхав у натовп людей
Фото: місце ДТП (twitter.com/report.az)

Водій автобуса врізався в зупинку із пасажирами

У турецькому Стамбулі пасажирський автобус врізався в четвер, 21 березня, у пішоходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

Поки відомо, що три людини отримали травми в результаті події. Постраждалі доставлені в найближчу лікарню.

ДТП сталося в районі Беязит, водій втратив контроль над транспортним засобом, після чого протаранив п'ять машин і врізався в зупинку із пасажирами.

Нагадаємо, раніше у центрі Токіо (Японія) автомобіль виїхав на тротуар і врізався в натовп людей, в результаті чого постраждали 5 осіб. Пригода сталася поблизу залізничної станції Сіндзюку. У поліції зазначили, що за кермом був 79-річний чоловік, він переплутав педалі газу і гальма і врізався в натовп.

У передмісті ірландського Дубліна у понеділок, 25 червня, автомобіль в'їхав в групу людей на території церкви Непорочного зачаття. Згідно з інформацією видання, в результаті події постраждали сім осіб. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані.

Також в центрі Москви автомобіль в'їхав у натовп перехожих. Повідомлялося, що водій таксі різко звернув з проїжджої частини вулиці Іллінка на тротуар і в'їхав у натовп перехожих. Постраждало 8 осіб, серед яких є українець.

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