В Ирландии автомобиль въехал в толпу людей у церкви, есть пострадавшие

В результате происшествия пострадали семь человек
В пригороде ирландского Дублина в понедельник, 25 июня, автомобиль въехал в группу людей на территории церкви Непорочного зачатия. Об этом сообщает RTE.
Согласно информации издания, в результате происшествия пострадали семь человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.
На данный момент причины происшествия неизвестны.
2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj— Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) June 25, 2018
Напомним, в центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Сообщалось, что водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих. Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец.