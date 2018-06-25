В Ирландии автомобиль въехал в толпу людей у церкви, есть пострадавшие

В результате происшествия пострадали семь человек

В пригороде ирландского Дублина в понедельник, 25 июня, автомобиль въехал в группу людей на территории церкви Непорочного зачатия. Об этом сообщает RTE.

Согласно информации издания, в результате происшествия пострадали семь человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

На данный момент причины происшествия неизвестны.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj — Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) June 25, 2018

Напомним, в центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Сообщалось, что водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих. Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец.