Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Ирландии автомобиль въехал в толпу людей у церкви, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 15:10
Фото: место происшествия (twitter.com/curranjohna)
Фото: место происшествия (twitter.com/curranjohna)

В результате происшествия пострадали семь человек

В пригороде ирландского Дублина в понедельник, 25 июня, автомобиль въехал в группу людей на территории церкви Непорочного зачатия. Об этом сообщает RTE.

Согласно информации издания, в результате происшествия пострадали семь человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

На данный момент причины происшествия неизвестны.

Напомним, в центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Сообщалось, что водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих. Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец. 

Ирландия откажется от машин с двигателями внутреннего сгорания В Ирландии на референдуме поддержали легализацию абортов
Теги публикации: Ирландия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь