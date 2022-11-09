"Потрясен тем, что видел". Столтенберг посетил тренировку бойцов ВСУ в Британии

"Я поражен тем, что видел. Я видел навыки, самоотверженность украинских солдат, которые здесь проходят обучение, и меня вдохновляет то, как много они учатся, как много они могут достичь всего за несколько недель, и я уверен, что это будет иметь значение на поле боя в Украине", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО выразил благодарность Британии, Канаде, Литве и другим странам, участвующим в этих учениях, чтобы поддержать Украину в ее защите. По его словам, союзники и партнеры НАТО поддерживают Украину на беспрецедентном уровне, но Великобритания была ведущей страной в этих усилиях в течение многих месяцев.

"Это важный пример того, что Великобритания является ценным союзником НАТО, имеющим большое значение, когда речь идет о предоставлении Украине поддержки в обучении", - добавил Столтенберг.