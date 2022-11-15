В ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ
Во вторник, 15 ноября, в Евросоюзе запустили тренировочную миссию для украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС.
"Целью миссии, официально созданной 17 октября, является повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также защищать гражданское население", - отмечают в ЕС.
Как известно, в рамках миссии планируется подготовить 15 тысяч украинских бойцов. Тренировки будут проходить в нескольких странах ЕС.
Командующим миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан.
Кроме того, в ЕС сообщают, что выделили 16 миллионов евро для поддержки наращивания потенциала ВСУ. В этот пакет помощи войдут:
- боеприпасы, военная техника и платформы, предназначенные для доставки смертоносной силы;
- транспортировка, хранение и техническое обслуживание и ремонт оборудования, финансируемого за счет меры помощи;
Напомним, что ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных. Миссия рассчитана на два года, на эти цели должно быть выделено 106,7 млн евро. Учения украинских военнослужащих планируется проводить в Польше и Германии.
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