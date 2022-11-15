В ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ

Во вторник, 15 ноября, в Евросоюзе запустили тренировочную миссию для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

"Целью миссии, официально созданной 17 октября, является повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также защищать гражданское население", - отмечают в ЕС.

Как известно, в рамках миссии планируется подготовить 15 тысяч украинских бойцов. Тренировки будут проходить в нескольких странах ЕС.

Командующим миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан.

Кроме того, в ЕС сообщают, что выделили 16 миллионов евро для поддержки наращивания потенциала ВСУ. В этот пакет помощи войдут: