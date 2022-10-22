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Почти полтора миллиона отключенных абонентов: в ОП озвучили последствия утреннего обстрела

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Суббота 22 октября 2022 14:27
Почти полтора миллиона отключенных абонентов: в ОП озвучили последствия утреннего обстрела Фото: полтора миллиона абонентов остались без света в результате ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 22 октября, Россия в очередной раз прибегла к массированному ракетному обстрелу по Украине. В результате удара почти полтора миллиона абонентов остались без света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны", - пишет Тимошенко.

В результате ракетных ударов без света остались:

  • 672 000 абонентов в Хмельницкой области;
  • 188400 абонентов в Николаевской области;
  • 102 000 абонентов в Волынской области;
  • 242 000 абонентов в Черкасской области;
  • 174790 абонентов в Ровенской области;
  • 61913 абонентов в Кировоградской области;
  • 10500 абонентов в Одесской области.

В общей сложности ПВО сбили 18 ракет.

"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения! Свет будет! Не забывайте об экономии", - добавляет Тимошенко.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего утреннего массированного обстрела России по территории Украины.

В результате удара в Киеве и ряде областей было введено ограничение энергоснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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