Почти полтора миллиона отключенных абонентов: в ОП озвучили последствия утреннего обстрела

Фото: полтора миллиона абонентов остались без света в результате ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 22 октября, Россия в очередной раз прибегла к массированному ракетному обстрелу по Украине. В результате удара почти полтора миллиона абонентов остались без света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны", - пишет Тимошенко. В результате ракетных ударов без света остались: 672 000 абонентов в Хмельницкой области;

188400 абонентов в Николаевской области;

102 000 абонентов в Волынской области;

242 000 абонентов в Черкасской области;

174790 абонентов в Ровенской области;

61913 абонентов в Кировоградской области;

10500 абонентов в Одесской области. В общей сложности ПВО сбили 18 ракет. "Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения! Свет будет! Не забывайте об экономии", - добавляет Тимошенко.