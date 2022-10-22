Почти полтора миллиона отключенных абонентов: в ОП озвучили последствия утреннего обстрела
Сегодня, 22 октября, Россия в очередной раз прибегла к массированному ракетному обстрелу по Украине. В результате удара почти полтора миллиона абонентов остались без света.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны", - пишет Тимошенко.
В результате ракетных ударов без света остались:
- 672 000 абонентов в Хмельницкой области;
- 188400 абонентов в Николаевской области;
- 102 000 абонентов в Волынской области;
- 242 000 абонентов в Черкасской области;
- 174790 абонентов в Ровенской области;
- 61913 абонентов в Кировоградской области;
- 10500 абонентов в Одесской области.
В общей сложности ПВО сбили 18 ракет.
"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения! Свет будет! Не забывайте об экономии", - добавляет Тимошенко.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего утреннего массированного обстрела России по территории Украины.
В результате удара в Киеве и ряде областей было введено ограничение энергоснабжения.
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