Стало известно, сколько ракет россияне ежедневно выпускают по Николаеву

Российские оккупанты ежедневно наносят удары по городу Николаев и выпускают в среднем по 8 ракет в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Николаевского городского головы Александра Сенкевича, которое приводит Николаевский городской совет.

"С 8 месяцев полномасштабного вторжения России Николаев не обстреливал только 41 день. В среднем враг направляет на наш город 8 ракет в день", - заявил Сенкевич.

По словам городского головы, есть случай, когда за сутки прилетело 38 ракет.

"На сегодняшний день в городе погибли 148 гражданских лиц, среди них - двое детей. Зафиксировано также около 800 тяжелораненых, которые проходили лечение в медицинских учреждениях", - пояснил Сенкевич.

Также городские власти проинформировали, что николаевцам, чье имущество пострадало от обстрелов, оказывается помощь. Департамент ЖКХ занимается восстановлением многоэтажек, а администрации районов выдают материалы, как, например, шифер ОСБ-плиты, пленка. Это используют для ремонта кровель и закрытия оконных проемов.