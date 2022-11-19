Стало известно, сколько генераторов Германия передала Украине

Германия уже поставила Украине 2430 электрогенераторов. Они будут использоваться для стабильной работы социальных объектов и водоканалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства развития Германии, которое приводит Spiegel.

Украинские муниципалитеты используют эти устройства, например для обогрева населения. Они также используются для стабильной работы больниц, социальных объектов и водоканалов.

Федеральное министерство экономики ФРГ предоставляет среди прочего 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы. Уже определено, что 12 миллионов евро поступят в энергообеспечение города Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году.

Общество международного сотрудничества планирует закупить еще тысячу генераторов для украинских муниципалитетов. В целом Германия передала Украине 2430 электрогенераторов.