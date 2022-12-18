В Харьковской области двое мужчин подорвались на российской мини

В Харьковской области двое мужчин не вернулись домой. Правоохранители искали их с помощью беспилотника, но обнаружили мертвыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Отмечается, что в с. Долгенькое в Изюмском районе двое местных жителей пошли за потерявшимся скотом. Однако в тот день они не вернулись.

"Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились к правоохранителям, продолжались поиски с использованием дрона", - говорится в сообщении.

18 декабря мужчины нашли мертвыми, они взорвались на мине, которую оставили россияне.

Сообщается, что правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Напомним, недавно на мине в Харьковской области подорвался спасатель.

До этого трое спасателей подорвались во время разминирования в Донецкой области.

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