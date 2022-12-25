В Херсонской области на мине подорвались трое работников ГСЧС

Во время разминирования в Херсонской области подорвались на вражеской мине и погибли три сотрудника ГСЧС Житомирской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления ГСЧС в Житомирской области.

Среди погибших были прапорщик службы гражданской защиты Сергей Куринный, водитель-сапер группы пиротехнических работ и младший сержант службы гражданской защиты Дмитрий Краснощеков.

По дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.

Отмечается, что все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГСЧС в Житомирской области и выполняли задания по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонской области.

Ранее в Херсонской области на противопехотной мини "Лепестков", оставленной россиянами, подорвался местный житель.

Также недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мине, они не выжили.

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