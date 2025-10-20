Стало известно, сколько стран будут участниками спецтрибунала для России

Она отметила, что на прошлой неделе во время ее визита в Киев было объявлено о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала за преступление агрессии.

"Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это приближает нас на один шаг к введению трибунала в действие. Конечно, мы ждем всех смет расходов, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше", - добавила она.

Каллас подчеркнула, что режим российского диктатора Владимира Путина начал войну против Украины и он должен понести за это ответственность.