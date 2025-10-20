Стало известно, сколько стран будут участниками спецтрибунала для России

Уже по меньшей мере 25 государств заявили о готовность стать участниками специального трибунала за преступление агрессии против Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Она отметила, что на прошлой неделе во время ее визита в Киев было объявлено о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала за преступление агрессии.
"Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это приближает нас на один шаг к введению трибунала в действие. Конечно, мы ждем всех смет расходов, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше", - добавила она.
Каллас подчеркнула, что режим российского диктатора Владимира Путина начал войну против Украины и он должен понести за это ответственность.
В Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Инициатива получила важный импульс после визита президента Украины Владимира Зеленского в Страсбург 25 июня, где было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отметил, что подписание документа стало ключевым шагом для реализации проекта.
Сразу после подписания соглашения началась масштабная подготовительная работа: формируются правовые инструменты, подбирается персонал и инфраструктура.
Берсе подчеркнул, что запуск трибунала возможен лишь при активной поддержке государств-членов и их присоединении к процессу, включая ратификацию расширенного соглашения. Сторона Совета Европы готова начать работу немедленно, однако процесс зависит от политической воли других стран.
Устав спецтрибунала не предусматривает персонального иммунитета, что позволит выдвигать обвинения против действующего руководства России. Впрочем, приговор или заочное осуждение будет возможным только после отстранения обвиняемых от должностей.