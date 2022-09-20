На вокзале и в магазине. В Казачьей Лопане обнаружили еще две пыточные
В освобожденной Казачьей Лопане Харьковской области обнаружили еще две пыточные, которые устроили российские оккупанты. Они находятся в подвалах вокзала и магазина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Facebook.
Сегодня прокуроры и правоохранители провели осмотр двух подвальных помещений в Казачьей Лопане, где захватчики пытали гражданских во время оккупации.
"Пыточные оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Российские военные насильно удерживали людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются потерпевшие, а правоохранители собирают доказательную базу для установления правосудия над оккупантами.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК).
Напомним, ранее правоохранители нашли пыточную, которую обустроили в помещении так называемой "Народной милиции пгт Казачья Лопань".
Кроме того, в тюрьме в Купянске оккупанты содержали по 400 человек в камерах, которые были рассчитаны на 140 человек.
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