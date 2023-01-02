Стало известно, сколько херсонцев оккупанты держат в плену

Российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину похитили в Херсонской области 1100 человек. По состоянию на 2 января 2023 года удалось освободить 638 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Херсонской областной прокуратуры Анастасии Весиловской "Общественному".

По ее словам, россияне похищали глав городов, председателей сельсовета и их заместители, старост сел. Кроме этого в плен были захвачены 76 правоохранителей и четыре священнослужителя. "Сейчас следствию известно об увольнении 638 граждан, оккупанты продолжают незаконно удерживать 474 человека. В настоящее время правоохранители принимают меры для установления места нахождения этих людей, продолжаются досудебные расследования", - сказала Весиловская.