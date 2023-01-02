Стало відомо, скільки херсонців окупанти тримають в полоні

Російські військові з початку повномасштабного вторгнення в України викрали в Херсонській області 1100 людей. Станом на 2 січня 2023 року вдалось звільнити 638 громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прессекретарки Херсонської обласної прокуратури Анастасії Весіловської "Суспільному".

За її словами, росіяни викрадали очільників міст, голів сільради та їх заступники, старост сіл. Окрім цього в полон було захоплено 76 правоохоронців та чотири священнослужителі. "Наразі слідству відомо про звільнення 638 громадян, окупанти продовжують незаконно утримувати 474 людини. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей, тривають досудові розслідування", - сказала Весіловська.