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Для освобожденных из плена разработали "Персональный менеджер": что это такое

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 14:20
Для освобожденных из плена разработали "Персональный менеджер": что это такое Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Минцифре заявили о разработке "Персонального менеджера" для освобожденных из российского плена. Он помогает людям восстановить документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова, цитируемого пресс-службой ОП.

По словам, было разработано решение "Персональный менеджер", благодаря которому освобожденные из плена смогут получить помощь в восстановлении паспорта, свидетельства о браке, водительских прав и т.д.

Министр пояснил, что для каждого пленника в приложении госуслуг "Дія" будет создана персональная карточка, и за ним будет закрепляться менеджер поддержки.

Напомним, также мы писали, что в российском плену находятся более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести, включая многих гражданских лиц.

Добавим, недавно в украинской разведке анонсировали хорошие новости по освобождению пленных в ближайшее время.

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Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Дія
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