В 2022 году из вражеского плена вернулись почти 1600 украинцев

В 2022 году из вражеского плена домой вернулись 1596 украинцев.

Кроме того, в процессе встречи освобожденных из плена людей постоянно участвовали представители Национального информационного бюро (НИБ) при Минреинтеграции. Именно эта структура обеспечивает социальное сопровождение освобожденных, а также оказывает им первичную помощь.

Среди тех, кого удалось вернуть, отмечает Минреинтеграция, 1464 - военнослужащие и 132 - мирные граждане.

В канун Нового года РБК-Украина сообщало, что в Офисе президента Украины назвали количество украинцев, еще находящихся в российском плену - более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

Кроме того, мы писали, что Минцифры разработало "Персонального менеджера" для освобожденных из российского плена. Он помогает людям восстановить документы.

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