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В 2022 году из вражеского плена вернулись почти 1600 украинцев

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Украина, Воскресенье 01 января 2023 20:29
В 2022 году из вражеского плена вернулись почти 1600 украинцев Фото: уже почти 1600 украинцев удалось вернуть домой из вражеского плена (gur.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В 2022 году из вражеского плена домой вернулись 1596 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Среди тех, кого удалось вернуть, отмечает Минреинтеграция, 1464 - военнослужащие и 132 - мирные граждане.

"Обмены пленными происходили благодаря совместным усилиям Офиса президента Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ и Минреинтеграции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в процессе встречи освобожденных из плена людей постоянно участвовали представители Национального информационного бюро (НИБ) при Минреинтеграции. Именно эта структура обеспечивает социальное сопровождение освобожденных, а также оказывает им первичную помощь.

В канун Нового года РБК-Украина сообщало, что в Офисе президента Украины назвали количество украинцев, еще находящихся в российском плену - более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

Кроме того, мы писали, что Минцифры разработало "Персонального менеджера" для освобожденных из российского плена. Он помогает людям восстановить документы.

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